Niğde Abdülhamid Han Ortaokulu tarafından ’Bir Nefes Şiir, Bir Ezgi Müzik’ adlı program düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen şiir ve müziğin iç içe geçtiği gece, katılımcılardan tam not aldı. Program; Abdülhamid Han Ortaokulu Müdürü Fatih Öztürk’ün açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında şiirin insan yaşamındaki derin etkisine vurgu yapan Öztürk, böyle anlamlı bir etkinliği hayata geçiren öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Okulun öğretmen ve öğrencilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan programda, 50 öğrenciden oluşan koro sahne aldı. Koro, bestelenmiş şiirler ve hikâyesi olan türkülerden oluşan repertuarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu.