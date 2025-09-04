Mersin’in Bozyazı ilçesinde yoldan çıkan otomobil, seraya çarptı, 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 JEE 88 otomobil, yol çalışması olan bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp seraya girdi. Kazada 1’i ağır 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.