Mersin’in köklü eğitim kurumlarından Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi, iki eski mezununu bu kez yönetici olarak bünyesine kattı. Okulun 1989 mezunu Kamil Mercan müdürlük görevine, 1996 mezunu Özcan Aslan ise müdür yardımcılığı görevine atandı.

Kamil Mercan

1982’de Mersin İmam Hatip Lisesi’nde eğitim hayatına başlayan Kamil Mercan, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1989’da mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne giren Mercan, 1994’te mezun oldu. Aynı yıl öğretmenliğe başlayan Mercan, 2005’ten itibaren Mersin’de çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 28 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla ise mezun olduğu liseye okul müdürü olarak atandı.

Özcan Aslan

1989-1996 yılları arasında Mersin İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören Özcan Aslan, 1996 yılında mezun oldu. 2001’de Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi ve aynı yıl öğretmenlik görevine başladı. Yozgat’ta başlayan meslek hayatını 2004’ten itibaren Mersin’de sürdüren Aslan, 21 Temmuz 2025 tarihinde mezun olduğu Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne müdür yardımcısı olarak döndü.

Okul camiasında büyük memnuniyet yaratan bu gelişme, hem öğrenciler hem de mezunlar arasında gururla karşılandı.