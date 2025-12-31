Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Sertavul Geçidi'nde kış lastiği olmayan ve zincirsiz araçlar ile tır ve büyük tonajlı kamyonların geçişine izin verilmediği, ulaşımın kontrollü sağlandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar, sis ve tipi nedeniyle sürücülerin geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Bölge trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi ve Sertavul geçidinde durdurarak kış lastiği kontrolü ve zincir takmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Zincir takmayan ve kış lastiği olmayan araçlar geri çevrilirken, tır ve büyük tonajlı kamyonların geçişine de izin verilmediği ifade edildi.

İlgili ekiplerin de, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.