Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından ekipler sahada çalışmalara başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, kar yağışının etkili olduğu Silifke'ye bağlı Mara, Kavak, Kıca, Çatak, Saraydın, Ayaştürkmenli, Kocaoluk ve Topboğazı bölgelerinde sahada çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede 1 greyder, 1 kar küreme aracı ve 7 personelin görev yaptığı kaydedildi. Ekiplerin yol güvenliğini sağlamak ve olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için teyakkuz hâlinde bulunduğu yolları açtığı ifade edildi.

Yetkililer, sürücüleri özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.