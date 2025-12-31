Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hizmete açıldığı günden bu yana yalnızca Mersin'in değil, çevre illerin de sağlık yükünü üstlenen önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldi. Hastane, açılışının üzerinden geçen 9 yılda toplam 21 milyon 507 bin 157 muayene gerçekleştirerek bölgedeki artan sağlık ihtiyacına kesintisiz yanıt verdi.

Güçlü altyapısı ve planlı hizmet anlayışıyla dikkat çeken hastanede, artan başvuru sayılarına rağmen sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için altyapı ve hizmet kapasitesi sürekli olarak güçlendirildi. Elde edilen veriler, hastanenin erişilebilir, sürdürülebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunma kapasitesini ortaya koydu.

2025'te 3,2 milyon başvuru

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2025 yılı boyunca acil servise 910 bin 316, polikliniklere ise 2 milyon 370 bin 054 olmak üzere toplam 3 milyon 280 bin 370 başvuru yapıldı.

2025 yılı içerisinde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik önemli yatırımlar da hayata geçirildi. Çocuk ve gençlerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) hizmete açıldı. Görüntüleme hizmetlerinde kapasiteyi artırmak amacıyla 3. Manyetik Rezonans (MR) cihazı vatandaşların kullanımına sunuldu.

Ayrıca İnfertilite Polikliniği, Üroonkoloji Polikliniği ve Androloji Polikliniği hizmete alınarak üreme sağlığı ve erkek sağlığı alanlarında sunulan hizmet çeşitliliği artırıldı. Kronik Yara ve Diyabetik Ayak Ünitesi ile uzun süreli tedavi gerektiren hastalara yönelik hizmetler güçlendirilirken, şehit ve gazi yakınlarının sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla Şehit ve Gazi Yakınları İçin Başvuru Noktası oluşturuldu.

2025'te 75 binin üzerinde ameliyat, 7 bin 802 canlı doğum

Hastanede 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam 78 bin 255 ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Aynı dönemde 7 bin 802 canlı doğum, güvenli doğum hizmetleri kapsamında hastanede gerçekleşti. Bu veriler, hastanenin bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayan güçlü bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

'Önceliğimiz nitelikli ve zamanında hizmet'

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, muayene ve başvuru sayılarının tek başına bir başarı ölçütü olmadığını vurgulayarak, 'Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlık hizmetine güvenli, zamanında ve nitelikli şekilde ulaşabilmesidir. Artan sağlık ihtiyacına karşı hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla altyapımızı, teknolojik donanımımızı ve insan kaynağımızı sürekli güçlendiriyoruz' dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Ballı, hastanede 14 branşta aktif eğitim kliniği bulunduğunu söyledi. Akademik kadroya ilişkin bilgi veren Ballı, 'Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosunda görev yapan 4 profesör, 12 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi ile Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapan 22 doçent ve 5 başasistan olmak üzere toplam 46 eğiticimiz bulunuyor. Hastanemizde 166 uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır' ifadelerini kullandı.

Açılan kadroların tamamının dolu olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ballı, 'Bu durum hastanemizin eğitim açısından da tercih edildiğini göstermektedir. Biz hem sağlık hizmeti sunan hem de geleceğin uzman hekimlerini yetiştiren bir eğitim hastanesiyiz. Bu iki görevi başarıyla yürütmeye devam ediyoruz' dedi.