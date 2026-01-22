Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ve eğitim programıyla kadınlar, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlenirken sosyal ve kültürel paylaşımlarla bir araya geldi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, iki gün süren gezi ve eğitim programı kapsamında, ilk gün Barbaros ve Öğretmenler mahallelerinden kadınların katılımıyla Baraj Mesire Alanı'nda buluşma gerçekleştirildi. Etkinlikte kadınlar hem sosyalleşme imkanı buldu hem de bilinçlendirici programlara katıldı.

Baraj Mesire Alanındaki buluşmanın ardından katılımcılar Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezine geçerek eğitim programına katıldı. Çağ Üniversitesi iş birliğiyle, öğretim görevlileri Şeyda Çavmak ve Adem Bilgin tarafından 'Kadınlar İçin Sağlık ve Güvenlik Eğitimi' verildi. Eğitimde kadınların sağlık ve güvenlik konularında farkındalıklarının artırılması hedeflenirken, günlük yaşamda karşılaşılabilecek muhtemel durumlara yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programın ikinci günü ise Bolatlı Mahallesi'nden kadınların katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımak amacıyla Kırkkaşık Bedesteni, Makam-ı Danyal Camii ve Kubat Paşa Medresesi'ni ziyaret etti. Kültür gezisinin ardından kadınlar yeniden Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezinde düzenlenen 'Kadınlar İçin Sağlık Okur Yazarlığı' eğitim programına katılarak etkinliği tamamladı.