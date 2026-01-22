Mersin'de elektrik bakımı yaparken düşen 31 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay Mersin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik arızasını gidermek için iş yerine çağrılan Mustafa Demirci, bakım yaptığı sırada üzerine çıktığı makineden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirci'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.