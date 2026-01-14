Mersin'de ilk kez düzenlenen 'Akdeniz Tekstil Fuarı', erkek, kadın, spor ve çocuk giyim başta olmak üzere birçok tekstil ürününü sektör temsilcileri ve alıcılarla buluşturdu.

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Tekstil Üreticiler Derneği desteğiyle düzenlenen Akdeniz Tekstil Fuarı, 14-17 Ocak tarihleri arasında Mersin Yenişehir Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı. Mersin'in tekstil ve konfeksiyon üretimi ile ihracatındaki güçlü konumunu daha görünür kılmak, sektörün üretim vizyonunu ulusal ve uluslararası paydaşlarla buluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen fuar, üreticileri, markaları, satın alma profesyonellerini ve uluslararası alıcıları aynı çatı altında buluşturdu. Fuarda erkek giyim, kadın giyim, spor giyim ve çocuk giyim başta olmak üzere çok sayıda tekstil ürünü sergilenirken, katılımcılar yeni koleksiyonlarını ve üretim kapasitelerini ziyaretçilere tanıtma imkanı buldu. Program kapsamında valilik himayesinde Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan ve Yörük kültürünün önemli el sanatlarından biri olan 'Ala Çuval' temalı özel defile de izleyicilerle buluştu. Ardından protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştiren Vali Atilla Toros, stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı.

'Mersin'in üretim gücünü, ticaret vizyonunu ve stratejik iddiasını aynı zeminde buluşturuyoruz'

Programda konuşan Vali Toros, Akdeniz Tekstil Fuarı'nın yalnızca bir sektör buluşması olmadığını, Mersin'in üretim ve ticaret vizyonunu ortaya koyan güçlü bir adım olduğunu vurguladı. Toros, 'Bugün Mersin'imizde sadece yeni bir fuarın kapılarını aralamıyoruz. Bugün Mersin'in üretim gücünü, ticaret vizyonunu ve stratejik iddiasını aynı zeminde buluşturuyoruz. Türkiye'nin üretim kapasitesini Mersin'in lojistik ve ticari imkanlarıyla birleştiren güçlü bir adımı hep birlikte atıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Türkiye, tekstilin tüm üretim aşamalarını aynı anda gerçekleştirebilen ender ülkelerden biridir'

Tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çeken Toros, 'Tekstil sektörü emeğin, estetiğin, teknolojinin ve ticaretin aynı potada buluştuğu Türkiye ekonomisinin lokomotif alanlarından biridir. Yüz binlerce vatandaşımıza istihdam alanı sağlayan bu sektör, yüksek katma değer üretme kapasitesiyle ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bugün Türkiye, tekstilin tüm üretim aşamalarını aynı anda gerçekleştirebilen ender ülkelerden biridir. Bu gücünü entegre üretim yapısıyla pekiştirmiş, küresel rekabette önemli bir üstünlüğe dönüştürmüştür' ifadelerini kullandı.

Tekstil sektörünün uluslararası alandaki başarısına değinen Vali Toros, ürün kalitesi, çevreye duyarlı üretim anlayışı ve özgün tasarımlarla elde edilen bu başarının üreticilerin emeği, tasarımcıların estetik bakışı ve iş dünyasının vizyonuyla mümkün olduğunu ifade ederek, 'Böylesine güçlü bir endüstride dünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasında yer almaktan haklı bir gurur duyuyoruz. Pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan markaya uzanan bu başarının ardında üreticimizin emeği, tasarımcımızın estetiği ve siz değerli iş insanlarımızın vizyonu vardır. Aynı zamanda sektörümüzün yenilikçi yaklaşımı ve değişen tüketici beklentilerine hızlı uyum sağlama kabiliyeti de bu başarının temel dinamiklerinden biridir' dedi.

'Mersin tam da bu noktada farkını ortaya koyan stratejik bir merkezdir'

Küresel rekabette sürdürülebilir başarının yalnızca üretim gücüyle sınırlı kalamayacağını vurgulayan Toros, 'Güçlü lojistikle, hızlı erişimle ve etkin organizasyon kabiliyetiyle mümkündür. İşte Mersin tam da bu noktada farkını ortaya koyan stratejik bir merkezdir. Çünkü Mersin yalnızca önemli bir üretim üssü değil, aynı zamanda Türkiye'nin Akdeniz'e açılan en güçlü ticaret kapısıdır. Uluslararası limanı, serbest bölgesi, güçlü lojistik altyapısı, modern depolama merkezleri ve Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Mersin, üretimin dünyayla en hızlı, en güvenli ve en ekonomik şekilde buluştuğu nadir merkezlerden biridir' şeklinde konuştu.

'Mersin'in bugün ulaştığı bu seviye tesadüf değildir'

Mersin'in bugün ulaştığı ekonomik ve ticari seviyenin tesadüf olmadığını vurgulayan Toros, kente kazandırılan yatırımların ve kalkınma odaklı politikaların tekstil sektörü başta olmak üzere üretim ve ihracata önemli katkılar sağladığını belirterek, 'Tekstil sektörü için de bu tablo zaman ve maliyet avantajı, rekabet gücü demektir. Mersin'in sahip olduğu bu eşsiz sosyo-ekonomik zenginlik tedarik zincirlerini beslemekte, üretimi desteklemekte ve yatırımı cesaretlendirmektedir. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki Mersin'in bugün ulaştığı bu seviye tesadüf değildir. Bu tablo kendiliğinden oluşmamıştır. Bu güç, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilimize kazandırılan yatırımların, altyapı projelerinin ve kalkınma odaklı politikaların bir sonucudur. Her alanda hayata geçirilen stratejik yatırımlar Mersin'i bölgesel bir merkezden küresel bir aktöre dönüştürmüştür. Bu yatırımlar Mersin'i büyütmekle kalmamış, Türkiye'nin üretim ve ihracat gücüne de değer katmıştır' ifadelerine yer verdi.

'Mersin, kadim bir ticaret kenti olmasının yanı sıra, Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelmiştir'

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Mersin'in tarihi ticaret kimliğini sanayi ve lojistik alanındaki gelişmelerle güçlendirdiğini belirterek, tekstil sektörünün kent ekonomisi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Seçer, 'Mersin, kadim bir ticaret kenti olmasının yanı sıra son yıllarda sanayi ve lojistikteki atılımlarıyla Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Tekstil ise bu yıldızın en parlak noktalarından biridir. Mersin, sadece pamuğun yetiştiği bir toprak değil, o pamuğun işlendiği, ipliğe, kumaşa ve nihayetinde yüksek katma değerli moda ürünlerine dönüştüğü bir merkezdir' dedi.

'Mersin'in bu potansiyelini tüm dünyaya haykırmak için bir fırsattır'

Başkan Seçer, Akdeniz Tekstil Fuarı'nın Mersin'in üretim ve yatırım potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kılma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Bugün burada açılışını yaptığımız bu fuar, Mersin'in bu potansiyelini tüm dünyaya haykırmak için bir fırsattır. Yerel yönetimler olarak bizlerin görevi, iş insanlarımızın önünü açmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve şehrimizin markalaşma sürecine katkı sunmaktır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomisini canlandıracak her türlü girişimin en büyük destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim' ifadelerini kullandı.

'Tekstil sektörü, tarladaki pamuktan fabrikadaki ipliğe, oradan da dünya vitrinlerine uzanan çok güçlü bir zincirdir'

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise tekstil sektörünün tarım ve sanayi arasındaki güçlü bağı temsil ettiğini belirterek, 'Mersin Ticaret Odası olarak bizler, tarım ve sanayinin birbirini nasıl beslediğini en yakından gören kurumlardan biriyiz. Tekstil sektörü, tarladaki pamuktan fabrikadaki ipliğe, oradan da dünya vitrinlerine uzanan çok güçlü bir zincirdir. Mersin, bu zincirin hem üretim hem de ticaret halkasında stratejik bir konuma sahiptir. Çukurova'nın bereketli toprakları tekstilin hammaddesini sağlarken, lojistik gücümüz bu emeği dünyaya taşımaktadır' şeklinde konuştu.

'Mersin'in tekstil sektöründeki iddiasını güçlendireceğine yürekten inanıyorum'

Fuarın sektöre sağlayacağı katkılara değinen Çakır, 'Bu fuarın, üreticilerimizle alıcıları buluşturarak yeni ticari köprüler kuracağına ve Mersin'in tekstil sektöründeki iddiasını güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, fuarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı, bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum' dedi.

Fuarın açılışına Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, ilçe belediye başkanları, tekstil sektörü temsilcileri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.