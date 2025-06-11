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Mersin’de ‘Dünya Bisiklet Günü’ etkinliği
Mersin’de ‘Dünya Bisiklet Günü’ renkli etkinlikle kutlandı. Akdeniz sahilinde düzenlenen bisiklet turunda kadınlardan çocuklara çok sayıda vatandaş pedal çevirirken, keyifli ve hareketli bir gün yaşandı.
11.06.2025 - 15:18
Yayınlanma
11.06.2025 - 15:20
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