Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarının yanı sıra asfalt kaplama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

MESKİ, Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nin 2 bin 400 metre içme suyu hattını yenileyerek mahallenin altyapısını güçlendirdi. Altyapı çalışmalarından sonra tahrip olan yolları asfaltla kaplayan MESKİ, bu kapsamda 1200 ton asfalt ve 2 bin 500 metrekare parke çalışmasını tamamladı. MESKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Değirmendere Mahallesi'nin hem altyapısı hem de üstyapısı yenilenmiş oldu.

MESKİ'de kontrol mühendisi olarak görev yapan Fatma Atmaca, 'Altyapı çalışmaları sonucu tahrip olan yolları kısa sürede sıcak asfaltla kaplayarak daha güvenli ve rahat bir ulaşım ağı oluşturmaktayız. Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde 1200 ton asfalt ve 2 bin 500 metrekare parke çalışmalarımız tamamlanmış olup, çalışmalarımıza aralıksız, memnuniyetle devam etmekteyiz' ifadelerini kullandı.