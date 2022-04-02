BOZYAZI'DA ŞAMPİYON SOSYAL YARDIMLAŞMA TAKIMI

Mersin’in Bozyazı ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Bozyazı Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, ilçedeki değişik kurum ve kuruluşların 16 voleybol takımı katıldı. Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenen turnuva, Sosyal Yardımlaşma ile Bozyazı Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Final maçını, Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sema Güler, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Sosyal Yardımlaşma, turnuvanın şampiyonu olurken, Bozyazı Anadolu Lisesi ikinci, Bozyazı Emniyet Müdürlüğü üçüncü oldu. Turnuvada gösterdiği fairplay davranışıyla Bozyazı Ortaokulu en centilmen takım ödülünü aldı.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Kaymakam Kalkan tarafından verildi.