Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gözne Güreş Sahasında ‘Karakucak Güreşleri’ gerçekleştirildi. Organizasyona 40 ilden yaklaşık 500 güreşçi katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de izlediği güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun da destek verdiği etkinlikte, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda derece elde etmiş milli sporcular da er meydanına çıktı.

Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, tüm yurttaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, "Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin zaferle sonuçlandığı günün adıdır 30 Ağustos. Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kilometre taşlarının döşenmeye başladığı gündür" dedi.

Seçer, Gözne’de geleneksel hale gelen Karakucak Güreşlerini, Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden başlattıklarını belirterek, "Her yıl 30 Ağustos’ta bu etkinliği yapmayı Allah nasip etsin. Ata sporumuz güreşi gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.