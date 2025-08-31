Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 20 mahalle takımının katılımıyla düzenlenen ‘30 Ağustos Ayvagediği Zafer Kupası Futbol Turnuvası’nın finali büyük heyecana sahne oldu. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de izlediği final karşılaşmasında, Yanparspor’u 4-0 mağlup eden Ayvagediğispor şampiyon oldu.

Ayvagediği Futbol Sahasında oynanan finali çok sayıda Mersinli futbolsever takip etti. Turnuvada 3.’lük kupasını Tırtarspor, 4.’lük kupasını ise Civanyaylaspor aldı. Şampiyonluk kupasını ise Başkan Seçer, Ayvagediğispor’a takdim etti.

Kupa töreninde konuşan Başkan Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri şükranla andı. Seçer, "Bugün bu topraklarda kardeşçe yaşıyorsak, bu atalarımızın emeği ve alın teri sayesindedir. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın mücadele arkadaşları ve tüm atalarımız" dedi.

Turnuvanın centilmence geçtiğine dikkat çeken Seçer, "Kazanan kardeşlik, centilmenlik ve spor oldu. Katılım sağlayan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Umarım her yıl daha da coşkulu bir şekilde bu turnuvayı gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.