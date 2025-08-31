Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi kapsamında çocuklara hem sıfır atık hem de afet bilinci kazandırıyor. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi atölyelerinde plastik şişe kapakları geri dönüştürülerek acil durum düdükleri üretiliyor ve çocuklara hediye ediliyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen projede, minikler hem geri dönüşümün önemini öğreniyor hem de afetlere hazırlık konusunda farkındalık kazanıyor. İlk etkinlikte Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’ndan gelen çocuklar, merkezdeki düzenekleri inceleyerek deprem anında uygulanacak ’çök-kapan-tutun’ gibi temel önlemleri uygulamalı olarak öğrendi. Program kapsamında Minik Mucitler Atölyesinde de özel etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Şefi Dr. Zeki Altun, Avrupa Birliği hibe desteğiyle başlatılan projede plastik şişe kapaklarının geri dönüştürülerek farklı objelere dönüştürüldüğünü belirterek, "Projemiz bitmiş olsa da sıfır atık farkındalığını sürdürebilmek için mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Afet İşleri Dairesinden Cem Mert Aydemir ise acil durum düdüklerinin önemine dikkat çekerek, "Afet ve acil durum anlarında sesimizi duyurmamız çok önemli. Dileğimiz bu düdüklerin kullanılmaması ama gerektiğinde hayat kurtaracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar ve veliler de hem çevre hem de afet bilinci kazandıran çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.