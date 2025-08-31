Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların güvenliğini tehdit eden kaldırım işgallerine karşı sıkı denetim gerçekleştirdi.

Son dönemde artan kaldırım işgalleri nedeniyle özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklu ailelerin güvenli yürüyüşü zorlaşırken, kaldırımlara bırakılan masa, sandalye, sergi tezgahı ve ev eşyaları hem yayaları hem de araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Denetimler sırasında bazı bölgelerde yayaların, kaldırımların işgal edilmesi yüzünden araç yoluna inmek zorunda kaldığı gözlendi. Zabıta ekipleri, esnafa uyarılarda bulunarak kaldırımların kamuya ait olduğunu ve yaya güvenliği için korunması gerektiğini hatırlattı.

Kent estetiğinin de bozulduğunu vurgulayan ekipler, sokaklara taşan eşyaların görsel kirlilik oluşturduğunu ifade etti. Uyarılara rağmen işgale devam eden işletmelere idari para cezası uygulanırken, ruhsatsız faaliyet gösteren bazı işletmelere de tutanak tutularak 10 gün içinde ruhsat çıkarmaları için süre verildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaldırımlar, esnafın vitrin sergileme alanı değil, vatandaşlarımızın güvenle yürüyebileceği ortak yaşam alanlarıdır. Belediyemiz, bu konuda tavizsizdir. Kent estetiği, trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın günlük yaşam konforu için denetimlerimiz sürecek. Esnafımızdan da duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Akdeniz Belediyesi, kent genelinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini, gerektiğinde cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.