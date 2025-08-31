Mersin’in Erdemli ilçesinde, bin 700 rakımlı Hacıalanı Yaylası’nda 39’uncusu düzenlenen geleneksel güreşlerde Yörüklerin mücadelesi renkli geçti. 250’den fazla pehlivanın katıldığı güreşlerde meydana çıkan Down sendromlu Mustafa Şavk ise gönüllere dokundu.

39. Geleneksel Hacıalanı Etkinlikleri kapsamında binlerce Yörük bir araya gelirken, Erdemli Belediyesi’nin düzenlediği şenlikte 250 pehlivan er meydanına çıktı. Kıran kırana geçen güreşler izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Zafer Bayramı’nın da coşkuyla kutlandığı yaylada önce çocuklar er meydanına geçti. Meydanda Yörük çocuklar güreşirken aileleri de heyecanla izledi. Daha sonra Down sendromlu Mustafa Şavk meydana çıktı. Özel bireyin güreş alanındaki neşesi ve tebessüm ettiren anları kameralara yansıyarak izleyenlerin gönlüne dokundu.

Yetişkinlerin kıran kırana geçen güreşiyle tamamlanan müsabakalarda dereceye girenlerin madalyası Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinlik Reyhan Karaca konseri ile son buldu.

"Bütün vatandaşlarımızın katıldığı bir etkinlik oluyor"

Ata sporu güreşin, kültürel mirasın önemli bir parçası olduğuna değinen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Üç farklı branşta 250’nin üzerinde güreşçimiz bugün burada güreşiyor. Buraya katılım gösteren tüm Yörük vatandaşlarımıza Erdemli’mizin Erdemli insanlarına Mersinli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hacıalanı yaylasında bu sene 39. etkinlik. 7’den 77’ye bütün vatandaşlarımızın katıldığı bir etkinlik oluyor. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına Erdemli Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kültürün yaşatıldığı bir etkinlik olduğunu belirten yöre sakinlerinden Meltem Yılmaz, "Her sene yaptığımız bir etkinlik memnunuz halkımıza güzel bir şeyler sunuluyor. Sanatçılarımız geliyor, güreşimiz oluyor. Halkımıza güzel bir etkinlik. Kültürümüz yaşıyor, çocuklarımız, gençlerimiz böyle etkinlikleri görüyor. Normalde böyle şeyler bilmiyor, böyle ortamlara katılıyorlar güzel bir şey" dedi.

"Burada bir şenlik oldu mu durulmuyor"

Akrabalarının hepsinin yıllardır güreştiğini anlatan Ayşe Çerçi, "Yıllardır bu güreş, bu heyecan, sevinç yaşanıyor. Yakınlarımız, çocuklarımız, akrabalarımız hepsi güreşiyor. Burada bir şenlik oldu mu durulmuyor" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan beri katıldığı bir etkinlik olduğunu aktaran Furkan Yıldırım ise, "Belediyemizin yaptığı güzel bir etkinlik. Biz çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Bütün akrabalarımız, eşimiz, dostumuz hepsi burada pehlivan, hepsi güreşiyor. Severek izliyoruz bizim için güzel bir aktivite oluyor burası" diyerek düşüncelerini anlattı.