Mersin'in Tarsus ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların bayram coşkusunu birlikte yaşayabilmesi amacıyla St. Paul Meydanında 'Bayram Çarşısı' kurulacak.

Bayram Çarşısı kapsamında çocuklar için ebru, çini ve bez çanta boyama atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri ve nostaljik atlı karınca gibi aktiviteler düzenlenecek. Etkinliklerde ayrıca kukla, semazen, illüzyon ve bubble show gösterileriyle meydan renkli görüntülere sahne olacak.

Program kapsamında DJ performansı, Kent Orkestrası ve konserler de yer alırken, kurulacak üretici stantlarında ziyaretçiler yerel ürünleri inceleme ve satın alma fırsatı bulacak.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 'Bayram Çarşısı'nın 16- 19 Mart tarihleri arasında 14.00 ile 22.00 saatleri arasında St. Paul Meydanında kurulacağını söyledi. Başkan Boltaç, bayram öncesinde düzenlenecek etkinliğin kentte bayram atmosferini güçlendireceğini belirterek, 'Bayram öncesinde kurduğumuz Bayram Çarşısı ile hemşehrilerimiz aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirecek ve bayram coşkusunu şimdiden yaşayacak. St. Paul Meydanında kurulacak bu renkli etkinlik alanında kentimizin bayram hazırlıklarına ortak olalım ve birlikte güzel anılar biriktirelim. Tüm hemşehrilerimizi 'Bayram Çarşısı'nda buluşmaya davet ediyorum' dedi.