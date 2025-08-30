Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin’de oynanan karşılaşmada İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Onur Gülter, Ahmet Türkeş
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Oğuzhan Matur dk. 70), Cengiz Demir, Baran Sarka (Selimcan Temel dk. 70), Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Rui Pedro (Massanga Matondo dk. 80), Okoronkwo (Deniz Aksoy dk. 90+3), Strandberg
Teknik Direktör: Hugo Almeida
İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Inainfe, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj (Fahri Kerem Ay dk. 80), Abdullah Dijlan Aydın (İsa Dayaklı dk.68), İzzet Ali Erdal (Fatih Tultak dk. 46), Yusuf Ali Özer (Cham dk. 68), Krstovski (Mamadou dk.68)
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Goller: Cengiz Demir (dk. 6 k.k.) (İstanbulspor), Rui Pedro (dk. 35) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Loshaj, Fatih Tultak, Inainfe, Fahri Kerem Ay (İstanbulspor), Abdülkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)