Mersin’de 35 yıl boyunca günde 1,5 paket sigara içen Mükremin Özdemir, sağlık müdürlüğünün destekleriyle 2 yıl önce sigarayı bırakarak sigarasız yaşamın mutluluğunu yaşamaya başladı.

Mükremin Özdemir (50), lise yıllarında başladığı sigarayı 35 yıl boyunca günlük yaklaşık 1,5 paket tüketti. İl Sağlık Müdürlüğündeki arkadaşlarının tavsiyesi ve hastanede doktorunun uyarıları üzerine kesin kararını veren Özdemir, yaklaşık 2 yıl önce sigarayı bıraktı. İki yıldır sigarasız yaşamın mutluluğunu yaşayan Özdemir, her şeyin tadını çıkardığını söyledi.

Sigarasız geçen 2 yılı değerlendiren Özdemir, "15-16 yaşlarında başlamıştım. Yaklaşık 35 yıl sigara içtim. İl Sağlık Müdürlüğündeki arkadaşların tavsiyesiyle bırakmaya karar verdim. Doktora gittim, ciğer filmim çekildi. Doktor ciğerlerimin kötü durumda olduğunu söyledi. O an kesin karar verdim. Yaklaşık iki yıldır içmiyorum. Şu anda çok mutluyum, çok zinde hissediyorum. Artık sigara içilmeyen ortamlarda rahatça oturabiliyorum, kendimi ayrıcalıklı hissediyorum" dedi.

"Çiçeklerin, doğanın, yemeğin tadını ve kokusunu daha iyi alıyorum"

Sigarayı bıraktıktan sonra spora da başladığını kaydeden Özdemir, yaşam kalitesinin arttığını vurguladı. Özdemir, "Şimdi çiçeklerin, doğanın, yemeğin tadını ve kokusunu daha iyi alıyorum. Sigara içerken bunların farkında olmuyorsunuz. ‘Ben bırakamam’ derseniz zaten bırakamazsınız. Ben sigaranın esiri olmamaya karar verdim. En önemli nokta da buydu" şeklinde konuştu.

"Herkesi sigarayı bırakmaya tavsiye ediyorum"

Ayrıca, sigarayı bırakmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Özdemir, "Herkesi sigarayı bırakmaya tavsiye ediyorum çünkü gerçekten hayatta çiçeklerin, doğanın, yemeğin tadını ve kokusunu anlıyorsunuz. Sigara içerken bunları fark etmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bence insan beyninde bitirmeli"

Sigara bağımlılığıyla geçen yılların ardından Özdemir, sigarayı bırakmanın zorluklarını ve bunu başarmak için kendi yöntemlerinden de bahsetti. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sigarayı bırakmanın zorlukları var ama bence insan beyninde bitirmeli. Beyninde bitiren insan sigarayı daha kolay yeniyor. ‘Bir gün içerim’ ya da ‘yemin etmedim’ gibi sözlerle değil, beyninde bitirerek bırakmak daha kolay. Etrafınızdaki insanların da yardımcı olması çok önemli. Şu anda arkadaşların uzattığı ‘hadi yak bir tane’ cümlesini bile gülerek karşılıyorum."