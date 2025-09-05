Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Barış Mahallesi’nde bir evin etrafında tonlarca hurda ve çöp biriktiren vatandaşa müdahale etti.

Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla mahallede biriken atıklar iş makineleriyle temizlenerek kamyonlara yüklendi. Barış Mahallesi 4516 Sokak’ta bulunan evin çevresinde, mobilya, tekstil, inşaat atıkları, otomobil lastikleri ve hurdalardan oluşan tonlarca çöp mahalleden çıkarıldı. Daha önce defalarca temizlenen ve yapılan uyarılara rağmen yeniden çöp biriktirilen alan, ekiplerin uzun süren çalışmalarıyla bir kez daha temizlendi.

Halk sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan duruma son verilirken, sürekli ikazlara rağmen atık toplamayı sürdüren vatandaşa Zabıta Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı.