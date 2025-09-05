Mersin Büyükşehir Belediyesinin kısa süre önce hizmete açtığı Mezitli Çocuk Kampüsü, eğlenerek öğrenmenin yeni adresi oldu. Tasarımdan dansa, zeka oyunlarından müziğe kadar pek çok alanda atölyenin bulunduğu kampüste, çocukların en çok ilgi gösterdiği atölyelerden biri de ’Mutfak Atölyesi’ oldu.

5-14 yaş arası çocuklara hizmet veren kampüste, 7-14 yaş grubunun katıldığı ’Mutfak Atölyesi’nde minikler, doğadan mutfağa uzanan bir yolculukla yemek yapmayı öğreniyor. Atölyeye katılan çocuklar bu hafta pizza yapımını deneyimledi. Çocuk Kampüsünün Hobi Bahçesinde yetiştirilen fesleğenleri pizzalarına ekleyen minik şefler, hem el becerilerini geliştirdi hem de ürettiklerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Nisan 2025’te kapılarını açan Çocuk Kampüsünün bugüne kadar yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştığını söyleyen Mezitli Çocuk Kampüsü Sorumlusu Merve Etiler Özer, "Atölyelerimizi 6 haftalık periyotlarla sürdürüyoruz. Tasarım, dans, müzik-ritim, akıl ve zeka oyunları, masal-drama, doğa, fotoğrafçılık ve mutfak olmak üzere toplam 9 atölyemiz var. Mutfak Atölyesinde çocuklar yemek yapmanın her aşamasını öğreniyor. Kendi ürettiklerini tattıkları gibi ailelerine de götürmek istiyorlar. Bu sayede hem el becerileri hem yetenekleri gelişiyor" dedi.

Atölyeye katılan çocuklar ise öğrendiklerini evde de uyguladıklarını belirterek mutfağa daha çok girmeye başladıklarını ifade etti. Çocuklar, "Kendi elimizle yemek yapmak çok güzel, burada hem eğleniyoruz hem de yeni şeyler öğreniyoruz" sözleriyle mutluluklarını paylaştı.

Veliler de Mezitli Çocuk Kampüsünden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ücretsiz verilen atölyelerin çocukların gelişimine önemli katkı sunduğunu vurguladı. Velilerden Figen Erçel, "Çocuklar üzerine yapılan bu projeyi ayrıca takdir ediyorum. Her aile aynı imkana sahip değil, Büyükşehir Belediyesinin herkese eşit fırsat sunması çok değerli" diye konuştu.