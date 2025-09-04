Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde temizlik hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, talepte bulunan ve sosyal inceleme sonucu uygun görülen vatandaşların evleri periyodik aralıklarla baştan sona temizleniyor. Böylece kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bireylerin daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamaları sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı itibarıyla yapılan sosyal inceleme ve değerlendirme sonucunda toplamda 483 haneye evde temizlik hizmeti verildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, hizmete ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için evde temizlik hizmetimizi sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanındayız. Onların yaşam koşullarını iyileştirmek, gönüllerine dokunmak bizim en önemli görevlerimizden biridir" dedi.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların talepleri, belediyenin sosyal hizmet uzmanları tarafından inceleniyor. Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri, en az yüzde 40 engelli raporu bulunan, sosyal güvencesi olmayan, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç bireyler öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Belediye ekipleri, başvuru yapan vatandaşların evlerine sosyolog eşliğinde giderek yaşam koşullarını, sağlık durumlarını, gelir düzeylerini ve sosyal destek imkanlarını yerinde inceliyor. Hazırlanan raporlar doğrultusunda hizmet almalarına karar veriliyor.

Evde temizlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, ’0324 336 65 83’ numaralı telefonu arayarak veya 0552 768 88 88 numaralı Çağrı Merkezi WhatsApp hattına başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.