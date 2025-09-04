Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktoğ, bir kez daha Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TIR Komite Üyeliğine seçildi.

MTSO’nun geçmiş dönemde ilk kez yer aldığı bu komitede ikinci kez görev alma başarısı gösteren Aktoğ, iki yıl daha TOBB TIR Komitesinde Mersin’i temsil edecek. Seçim sonrası değerlendirmelerde bulunan Aktoğ, Mersin’in dış ticaretinin yaklaşık yüzde 30’unu kara taşımacılığıyla gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Türkiye’nin en büyük kara araç filolarından birine sahibiz. Ancak lojistik sektöründe çözüm bekleyen önemli başlıklar var. Sınır kapılarında uzun bekleme süreleri, artan taşıma maliyetleri, şoför bulma ve vize sorunları, geçiş belgesi kotaları konusunda yaşanan sıkıntılar sektörün öncelikli gündemini oluşturuyor. Bu sorunlar firmalarımızın rekabet gücünü etkilerken, ülke ihracatının hızını da yavaşlatıyor. Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönem de sektörle ilgili tüm konuların takibini sürdüreceğiz" dedi.

Lojistik maliyetlerinin optimizasyonu için lojistik merkezlerin önemine dikkat çeken Aktoğ, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artıracak yatırımların hızlandırılması ve gerekli kamu desteklerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum sürecinin önemine de değinen Aktoğ, "Düşük emisyonlu araçlara geçiş, lojistikte karbon ayak izinin azaltılması ve dijital takip sistemlerinin yaygınlaşması artık ertelenemez bir ihtiyaç. Bu noktada devlet, özel sektör ve uluslararası kurumların işbirliği büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Dijitalleşmenin sektörün geleceğini şekillendireceğini vurgulayan Aktoğ, "Dijital gümrük uygulamaları, elektronik TIR karneleri ve akıllı lojistik çözümleri önümüzdeki dönemde sektörün rekabet gücünü artıracak. Bizler de bu dönüşümde aktif rol almaya, sorunları çözmek kadar geleceğin lojistiğini kurmaya da kararlıyız" ifadelerini kullandı.