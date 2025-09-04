Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara 15 bin kandil simidi ikram etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 13 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dağıtımlar, 32 cami başta olmak üzere toplam 36 noktada yapıldı. ’Duayla, sağlıkla, memnuniyetle nice kandillere" mottosuyla yola çıkan ekipler, camilerin yanı sıra AVM, Yoğurt Pazarı, Toroslar Karayolları Kavşağı, Mezitli Bankalar Caddesi gibi vatandaşların yoğun olduğu alanlarda da stant kurarak gün boyu ikramlarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Vahap Seçer’in sevgi ve selamlarını ileterek vatandaşların kandilini kutladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan sosyolog Nazire Büyükgürses, "Büyükşehir Belediyesi olarak mübarek Mevlid Kandilinde vatandaşlarımızın manevi duygularını paylaşmak amacıyla 13 ilçemizde 15 bin kandil simidi dağıttık. 32 camide ve 36 farklı noktada yapılan bu etkinlik, vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşlarımızın dualarına ortak olmak bizler için büyük mutluluktu. Mevlid Kandilinin tüm Mersin halkına ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Etkinlikten memnuniyet duyan vatandaşlardan emekli Metin Şaş, "Allah herkese huzur, sağlık versin. Böyle bir günde emeği geçenlere teşekkür ederiz. Vahap Başkana saygılarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Nizamettin Aksu da "Allah kabul etsin, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.