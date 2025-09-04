Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının ardından bozulan yollarda başlattığı asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi Doğlu Caddesi’nde içme suyu altyapısını yenileyen MESKİ, 1850 metre uzunluğundaki hattın tamamlanmasının ardından caddeyi 2 bin 700 ton sıcak asfaltla kapladı.

MESKİ tarafından ’Mersin Mezitli İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi (AFD MESKİ-W1_RB)’ kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde düktil boru döşenerek 1850 metre isale hattı yapıldı. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından cadde ve sokaklarda modern ekipmanlarla asfalt kaplama çalışmaları başlatıldı.

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü’nde inşaat teknikeri olarak görev yapan Cem Arayan, "Altyapı çalışmalarından sonra tahrip olan yollar, kısa sürede sıcak asfaltla kaplanarak daha güvenli ve rahat bir ulaşım ağı oluşturuyoruz. Çalışmalarımıza aralıksız, vatandaş memnuniyetini gözeterek devam edeceğiz" dedi.