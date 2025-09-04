Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal üreticilere yönelik tarımsal desteklerine bir yenisini ekleyerek Mut ilçesindeki 9 mahalleye ‘Tohum Eleme Makinesi’ desteği sağladı. Üreticiler, bu sayede ürünlerini Karaman’a götürmek zorunda kalmadan yerinde temizleyip sınıflandırabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Mut Ziraat Odası’na teslim edilen makineyle, buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek ve fiğ gibi ürünlerin temizliği, sınıflandırılması ve ilaçlanması yapılabiliyor. Saatte 1 ton kapasiteye sahip olan makine, üreticilerin hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlamasına imkan tanıyor.

"Hem kilometrelerce yol gitmekten kurtuldular hem de maliyet kaybı azaldı"

Destek sayesinde üreticilerin ürettikleri ürünlerin hasadı sonrası temizliğini, sınıflandırılmasını ve isterlerse ilaçlanmasını yapabileceklerini kaydeden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "Bir saat içerisinde bir ton tohumu eleme kapasitesine sahip bir makine verdik. Önceki senelerde üreticiler bu buğdayları alıp Karaman’a götürüyorlardı. Karaman buradan 100 kilometre uzaklıkta gidiş-gelişi hesapladığınızda 200 kilometrelik bir yol. Ayrıca Karaman’a götürdüklerinde daha düşük değerlerde bu buğdayı değerlendiriyorlardı. Ama şimdi bakıldığında bundan sonra bu bölgenin üreticisi kendi üretmiş olduğu ürünü burada eleyerek sınıflandıracak ve burada temizleyecek. Bundan sonra Karaman’a gitmeye gerek kalmayacak. Aynı zamanda da üretmiş oldukları ürünleri de gerçek fiyatında satarak ekonomik anlamda desteklenmiş olacaklar" dedi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz da desteğin önemine dikkat çekerek, "Makineyi kazandırmadan önce çiftçilerimiz Karaman’a gidiyordu. Hem zaman kaybı oluyordu hem de maliyet yükseliyordu. Üreticilerimiz çok memnun" diye konuştu.

Üreticiler de hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti.