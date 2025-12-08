Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve kamu kaynaklarını daha etkin kullanmak amacıyla araç ve ekipman envanterini güçlendirirken, mevcut malzemeleri de kendi imkanlarıyla onararak önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı makine ikmal sahasında görev yapan ekipler, iş makinelerinden kent mobilyalarına kadar birçok aracın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Makine ikmal sahasında ihtiyaçlara göre yeni ürün ve malzemeler üretilirken, kullanım ömrünü doldurmaya başlayan çöp konteynerleri de kaynak, yenileme ve boyama işlemleriyle tekrar hizmete kazandırılıyor. Böylece dışarıdan satın alma zorunluluğu azaltılarak belediye bütçesine ciddi katkı sağlanıyor.

'Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanıyoruz'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, makine ikmal sahasında sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Belediye tarafından gerçekleştirilen üretim ve tamiratın önemine dikkat çeken Şener, şunları söyledi: 'Akdeniz Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanları en verimli şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Burada yapılan çalışmalar sayesinde hem araç ve ekipmanlarımızın ömrünü uzatıyoruz hem de ciddi ölçüde tasarruf elde ediyoruz. Kentte kullanılan birçok malzemeyi dışarıdan temin etmek yerine kendi atölyelerimizde yenileyerek tekrar hizmete sunuyoruz. Bu, belediyemizin mali yükünü azaltırken vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırmamıza olanak sağlıyor.'

Yenileme çalışmaları sürüyor

Belediye ekipleri, zamanla yıpranan korkuluklar, oturma grupları, çatı elemanları ve diğer teçhizatın bakım ve onarımını gerçekleştirerek yeniden kullanıma kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü sahasında gün boyu süren çalışmalarla hem belediyenin araç ve ekipmanlarının ömrü uzatılıyor hem de kamu kaynakları tasarruflu bir şekilde değerlendiriliyor.