Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde üretmek için kenevir eken 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla 3 şüphelinin kendi bahçesine uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların ev ile bahçelerinde arama yapan ekipler, 135 kök kenevir bitkisi, 10 kilo 127 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.