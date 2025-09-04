Mersin’de, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Koordinasyonu ve Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan başkanlığında Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya il ve ilçe okul müdürleri ile kurum amirleri katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yeni eğitim yılında en büyük önceliklerinin öğrenci güvenliği olduğunu vurguladı.

Durmuş, güvenliğin sadece fiziksel tedbirlerden ibaret olmadığını, psikolojik güvenliğin de büyük önem taşıdığını belirterek, “Eğitim ancak güvenli bir ortamda anlamlıdır. Evlatlarımızın kendini güvende hissetmediği bir okulda, öğrenme ve gelişimden söz edemeyiz” dedi.

Konuşmasında akran zorbalığı, siber zorbalık, ihmal ve istismar gibi tehditlere karşı sıfır tolerans gösterileceğini ifade eden Durmuş, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda okul güvenliği kurullarının düzenli toplanacağını, okul-aile iş birliğinin güçlendirileceğini ve rehberlik servislerinin daha etkin hale getirileceğini belirtti.

Durmuş ayrıca, dijital güvenlik konusunda sosyal medya bağımlılığı, kişisel verilerin korunması ve dijital zorbalık risklerine karşı öğrenci ve öğretmenlere yönelik dijital okuryazarlık eğitimlerinin artırılacağını bildirdi.

Toplantıda paydaş kurum temsilcileri de söz alarak yürütülen ve planlanan güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bakanlık tarafından gönderilen 2025/63 sayılı yazının okullar için yol haritası olduğunu hatırlatarak, okul giriş-çıkış saatleri, sportif alanların güvenliği ve yangın tedbirleri konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Durmuş, konuşmasının sonunda özverili çalışmalarından ötürü tüm eğitimcilere teşekkür etti; Teknofest ve Mavi Vatan yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ile “Maarif Çocuk Dergisi”nde eserleri yayımlanan öğretmenleri tebrik etti. “Bir çocuk bir umut olacak, o umut da çaba sarf edecek; ülkemiz değişecek, belki de dünya değişecek” sözleriyle gelecek nesillere duyduğu güveni dile getirdi.

Toplantı, Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan’ın iyi dilek ve temennileri ile sona erdi.