Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, öğrencileri ağırlamayı sürdürüyor. Öğretmenleri eşliğinde merkezi ziyaret eden çocuklar, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu verimli bir gün geçiriyor.

Ziyaret programı kapsamında öğrenciler, merkezde yer alan atölyelerde düzenlenen uygulamalı çalışmalara katılarak farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Deneyerek ve yaparak öğrenme esasına dayalı etkinlikler sayesinde çocuklar, öğrenmenin kalıcı ve etkili yollarını bizzat deneyimliyor.

Bilim, sanat ve teknoloji odaklı interaktif eğitim ortamlarıyla dikkat çeken Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, çocukların merak duygusunu geliştirmeyi, araştırma ve üretme becerilerini artırmayı hedefliyor. Akdeniz Belediyesi tarafından çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen merkez, her yaştan öğrenciye yönelik nitelikli öğrenme imkânları sunmaya devam ediyor.