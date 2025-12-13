Mersin'in Tarsus Belediyesi tarafından coğrafi işaretli Sarıulak zeytininin üretimini yaygınlaştırmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla zeytin yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi tarafından yürütülen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret Borsası iş birliğinde hayata geçirilen Sarıulak Projesi kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Proje ile Tarsus'un coğrafi işaretli yerel değeri olan Sarıulak zeytininin korunması, üretim alanlarının genişletilmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Tarsus Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, projeye dahil olan mahallelerden üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimde, Doç. Dr. Şenay Karabıyık ve Doç. Dr. Mehmet Ali Sarıdaş tarafından zeytin dikimi, bakım süreçleri ve verimliliği artırmaya yönelik teknik bilgiler paylaşıldı.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 'Sarıulak zeytini, Tarsus'un toprağından doğan çok kıymetli bir mirastır. Bu değeri korumak, üretim alanlarını artırmak ve üreticimizin emeğini güçlendirmek bizim önceliğimizdir. Kırsalda üretimi destekleyen her çalışma, kentimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Üreticimizin yanında olmaya ve yerel değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan üreticiler, yürütülen çalışmanın kendileri açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.