Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan ve içerisinde yaklaşık bin 300 ton insani yardım malzemesi bulunan 'ANA-N' isimli 19. İyilik Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan düzenlenen törenle uğurlandı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından hız kazanan insani yardım faaliyetleri, Türkiye'nin öncülüğünde devam ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından hazırlanan, Kosova halkının da katkı sunduğu ve gıda ile battaniye ağırlıklı temel insani yardım malzemelerinin yer aldığı 'ANA-N' isimli geminin uğurlanması dolayısıyla Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz ile Türk Kızılayı ekipleri ve gönüllüler katıldı.

'Bugün 19. iyilik gemisinin Mersin Limanı'ndan ayrılışına tanıklık ediyoruz'

Törende konuşan Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Gazze'ye gönderilen yardımın, insan onuru ve dayanışmanın bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, 'Bugün 19. iyilik gemisinin Mersin Limanı'ndan ayrılışına tanıklık ederken, yalnızca bir yardım konvoyunun yola çıkışını değil, insan onurunun, vicdanın ve dayanışma ruhunun somut bir ifadesini paylaşmış oluyoruz. Böyle anlar, toplumların gerçek gücünün zor zamanlarda birbirine el uzatabilme kapasitesinde yattığını hatırlatmaktadır' ifadelerine yer verdi.

'500 bin Euro tutarında bir katkı sunmaktadır'

Kosova'nın yardıma katkısına değinen Vrenezi, 'Kosova Cumhuriyeti Hükümetinin 2025 yılı Ocak ayında aldığı karar doğrultusunda bugün ulaştırılan yardım, Gazze'de belirsizlik ve kayıplar içinde yaşam mücadelesi veren sivillere yönelik samimi bir dayanışma çabasıdır. Kosova, Türk Kızılayı ile iş birliği içerisinde bu misyon için 500 bin Euro tutarında bir katkı sunmaktadır' diye konuştu.

'Yola çıkan 200 çadır, bin gıda kolisi ve 5 bin battaniye'

Gönderilen yardım malzemelerinin Gazze halkı için taşıdığı anlamı da anlatan Vrenezi, 'Bugün yola çıkan 200 çadır, bin gıda kolisi ve 5 bin battaniye, dışarıdan bakıldığında sıradan malzemeler gibi görünse de onları teslim alacak insanlar için bir çatı, bir öğün ve zor zamanlarda bir nebze güven anlamına gelmektedir. Ayrıca sağlanan 158 bin öğün yemek, yalnızca beslenmeyi değil, hatırlanmış olmanın ve önemsenmişliğin verdiği moral desteğini de taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

Vrenezi konuşmasında, insani yardımın yalnızca rakamlardan ve sevkiyat programlarından ibaret olmadığını vurgulayarak, 'İnsani yardım, sayılardan ve sevkiyat programlarından ibaret değildir. Bu çabalar, insan onurunun şartlarda bağımsız olduğuna dair ortak bir inancı yansıtır. Bugün limandan ayrılan bu gemi, yalnızca malzemeleri değil, ortak merhamet duygumuzu ve daha umutlu bir yarına dair inancımızı da taşımaktadır' dedi.

'Umutla, dua ile ve dayanışmayla yolcu ediyoruz'

Törende konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz, Gazze'de yaşanan insani dramın tüm insanlığın vicdanında derin izler bıraktığını belirterek, 'Türk Kızılay olarak, ülkemizin 19'uncu Gazze İyilik Gemisini, gönüllerde kandil yakma muradıyla, umutla, dua ile ve dayanışmayla yolcu ediyoruz. Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insani dram, yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın vicdanında derin izler bırakan ağır bir imtihandır. On binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan yaralandı. Evlerini, sevdiklerini, uzuvlarını kaybeden masumlar; bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç bırakıldı' diye konuştu.

'Bu tablo, vicdanı olan herkes için bir çağrıdır'

Karadeniz, Türk Kızılay'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik kesintisiz yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, 'Bu tablo, vicdanı olan herkes için bir çağrıdır. Ve bizler, iyiliğin amiral gemisi Türk Kızılay olarak, o çağrıya her gün kulak veriyoruz. Hamiyetperver milletimizin bağışları ve desteğiyle Gazze'ye uzanan güçlü bir iyilik hattı oluşturduk. Bugüne kadar 18 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırarak, Türkiye'den Gazze'ye kesintisiz bir umut köprüsü kurduk' şeklinde konuştu.

'Her gün 35 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz'

Gazze'deki aşevleri aracılığıyla günlük sıcak yemek dağıtımının sürdüğünü belirten Karadeniz, 'Gazze'deki aşevlerimiz aracılığıyla, en zor şartlarda dahi her gün 35 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bugüne kadar dağıttığımız 8 milyonu aşkın öğün, milletimizin merhametini Gazze'nin kalbine taşıdı' dedi.

'19'uncu İyilik Gemimizi, aynı inançla, aynı sorumluluk bilinciyle uğurluyoruz'

Daha önce gönderilen yardımlara da değinen Karadeniz, 'AFAD koordinasyonunda yola çıkan İyilik Gemilerimizle gönderdiğimiz kurban konserveleri Gazze'ye ulaştı. Bugün Gazze'de neredeyse her aileye ikişer kutu kurban payı ulaştırmış olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün ise 19'uncu İyilik Gemimizi, aynı inançla, aynı sorumluluk bilinciyle uğurluyoruz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından İyilik Gemisinin hareket etmesiyle birlikte protokol üyeleri gemiyi el sallayarak uğurladı.