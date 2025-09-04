Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde tüketiciyi korumaya yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında özellikle fiyat etiketi kontrolleri, kasa-raf uyuşmazlıkları ve haksız fiyat artışları üzerinde durdu.

60 Bini Aşkın Ürün İncelendi

Denetimlerde, 1.181 firmada toplam 60 bin 813 ürün mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı uygulamalara rastlanırken, tüketiciyi mağdur eden firmalara yönelik yaptırımlar uygulandı.

626 Bin TL Ceza Kesildi

Tespit edilen ihlaller sonucunda firmalara toplamda 626 bin 868 lira idari para cezası verildi. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek, “Tüketicinin korunması ve adil piyasa düzeninin sağlanması için gerekli adımlar atılmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Vatandaşlara Uyarı

Öte yandan, yetkililer vatandaşlara da çağrıda bulunarak, karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikâyetlerini ALO 175 Tüketici Hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı.