Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi kampüsü içerisinde üniversite öğrencilerine yönelik tanıtım standı kurdu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay koordinasyonunda yürütülen etkinlik kapsamında, şehre ilk kez gelen ve üniversite tercihlerini Mersin’den yana kullanan öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, kurum personelleri tarafından öğrencilerle birebir iletişim kurularak Mersin’in tarihi ve kültürel mirası, turistik bölgeleri, doğal güzellikleri ve gastronomi zenginlikleri hakkında tanıtıcı bilgiler aktarıldı. Ayrıca öğrencilere şehrin müzeleri, ören yerleri, kültürel etkinlikleri ve festivalleri hakkında tanıtım materyalleri dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerinin şehre uyum sürecine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Üniversitemizi tercih ederek şehrimize gelen gençlerimizin, Mersin’in zengin tarihini, doğal güzelliklerini ve kültürel çeşitliliğini yakından tanımalarını istiyoruz. Bu tanıtım faaliyetimizle öğrencilerimizin hem eğitim hayatları boyunca şehre daha kolay uyum sağlamalarını hem de Mersin’i kültürel yönleriyle keşfetmelerini hedefliyoruz.”

Tanıtım standı, Mersin Üniversitesi öğrencilerinden yoğun ilgi görürken, şehir hakkında daha fazla bilgi almak isteyen birçok öğrenci standı ziyaret ederek çeşitli sorularına yanıt buldu.