Mersin’in Erdemli ilçesinde emniyetin karşı sokağında BMW marka otomobille şüpheli 6 araca çarparak zarar verdikten sonra arkadaşlarıyla yaya olarak kaçtı.

Olay, gece 03.30 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Özel İdare Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki sokağa giren 01 ZZ 821 plakalı otomobil, ilk önce Tofaş marka araca çarptı. Otomobili durduramayan sürücü daha sonra park halindeki diğer araçlara vurdu. Olayda 6 araç ile bir motosiklet zarar gördü. Uykusundan uyanan vatandaşlar gürültü ile aşağı inerken, BMW marka otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan 4 kişi aracı bırakıp kaçtı. Olay yerine polisin incelemesi sonrasında şüpheli şahsın aracı çekildi.

Aracı zarar görenlerden Yusuf Göksel, "Komşum beni aramasıyla haberim oldu, aşağı indim. Şahıs, 5-6 tane arabaya vurmuş. Alkollüymüş kaçmış. Çekici geldi, kaza yapan aracı götürdü. Polisler, onun sigortasından bizim hasarlı araçların masrafının karşılanacağını söyledi" dedi.