Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Mersin Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen, okula yeni başlayan öğrencilerin ve ailelerinin uyum sürecini kolaylaştırmaya yönelik rehberlik çalışmalarına katıldı. Program, Mezitli Muhittin Develi İlkokulunda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Doç. Dr. Aygül Tunç Aksan tarafından velilere yönelik bir seminer verildi. Seminerde ailelere; öğrencilerin okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar, okul-aile iş birliğinin önemi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgiler aktarıldı.

Velilerle buluşan İl Müdürü Fazilet Durmuş da kendi öğretmenlik ve yaşam deneyimlerinden örnekler paylaşarak ailelere rehberlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada veliler, kendilerini sürecin önemli bir parçası olarak hissettiklerini dile getirdi.

Seminerin ardından Durmuş, sınıfları ziyaret ederek okula uyum sürecinde olan anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Durmuş, okul sevgisi üzerine paylaşımlarda bulundu.

Ziyaret kapsamında ayrıca Okul Öncesi Öğretmenliği İlçe Zümre Toplantısı’na katılan Durmuş, öğretmenlerle görüşerek okul öncesi eğitimin önemini vurguladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde iyi, erdemli ve ahlaklı bireyler yetiştirmenin temelinin okul öncesinde atıldığını belirtti.

Programın sonunda öğretmenler odasında okulun öğretmenleriyle buluşan Fazilet Durmuş, yeni eğitim-öğretim yılı heyecanlarını paylaştı. Öğretmenler, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Etkinlikler, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.