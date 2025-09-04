ORC Araştırma, 01-02 Eylül 2025 tarihlerinde 26 ilde 1920 katılımcı ile gerçekleştirdiği anket çalışmasında siyasi partilerin oy potansiyellerini açıkladı. Araştırmada katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak her biri için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre oy potansiyeli en yüksek parti %42,9 ile CHP oldu. CHP’yi %41,9 ile AK Parti takip ederken, %20,6 ile MHP üçüncü sırada yer aldı.

%5’in üzerinde oy potansiyeline sahip partiler şu şekilde sıralandı:

CHP : %42,9

AK Parti : %41,9

MHP : %20,6

İYİ Parti : %12,7

DEM Parti : %12,2

Zafer Partisi : %11,5

Yeniden Refah Partisi : %10,6

Yerli ve Milli Parti (YMP) : %9,2

Saadet Partisi : %8,7

Anahtar Parti : %8,4

Büyük Birlik Partisi (BBP) : %7,6

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %5,1

Araştırma, seçmenlerin oy verme potansiyellerini ortaya koyarken, partilerin olası ittifak ve seçim stratejilerinde belirleyici bir tablo sundu.