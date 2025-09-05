Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Ankara Ekin Tiyatrosu’nun ’Angara Gazinosu’ adlı müzikli kabare oyunu, Erdemli, Toroslar ve Silifke ilçelerinde sahnelendi.

25 kişilik kadrosuyla sahneye çıkan ekip, Huysuz Virjin’den Zeki Müren’e, Ankara oyun havalarından arabeske ve Türk Sanat Müziğine kadar pek çok eseri canlı orkestra eşliğinde izleyiciyle buluşturdu. Eğlence kültürünün yıllar içindeki dönüşümünü mizahi bir dille ele alan oyun, zaman zaman duygusal, zaman zaman kahkaha dolu anlara sahne oldu.

"Hem eğlendiriyor hem düşündürüyoruz"

Silifke’de düzenlenen gösteride konuşan Ankara Ekin Tiyatrosu kurucusu ve Sanat Yönetmeni Faruk Güvenç, "Güzel bir yaz akşamında yine seyirci ile birlikteyiz. Bu organizasyonu gerçekleştiren sevgili Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Ülkemizde eğlence kültürü de erozyona uğradı. Maksim Gazinosu’ndan bugünkü kaşık havasına gelen süreci mizahi bir dille işliyoruz. Seyircimizi hem eğlendiriyor hem de düşündürüyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Başkan Seçer’e teşekkür

Gösteriyi izleyen vatandaşlar ise ücretsiz etkinliklerin moral kaynağı olduğunu belirtti. Sude Naz Mucuk, "Sanatın eğlenceli ve düşündürücü yanını bize yansıtıyorlar. Teşekkür ederiz Vahap Başkanımıza" ifadelerini kullandı.

Silifke’ye bir yıl önce taşındığını söyleyen Veysel Çetinkaya ise "Belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz. Ekonomik sıkıntı yaşadığımız günlerde bu etkinlikler bize huzur veriyor, motivasyon sağlıyor. Arayıp da bulamadığımız güzellikler. Başkanımız Vahap Seçer eksik olmasın, devamını bekliyoruz" diye konuştu.