Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Mavi Vatan Resim Yarışması’nda Mersin büyük bir başarıya imza attı.

Sedat Gezer Ortaokulu ve Mezitli Bilsem öğrencisi Roni Tekin, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü ve geleceğini sanatla birleştirdiği eseriyle ortaokul kategorisinde Türkiye Birincisi oldu.

Birincilik ödülünü kazanan Roni Tekin, aynı zamanda 20.000 TL’lik ödülün de sahibi oldu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, elde edilen bu başarıdan dolayı öğrenciyi kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması’nda, eserinde Türkiye’nin denizlerdeki gücünü ve geleceğini sanatla birleştirerek Türkiye Birincisi olan öğrencimiz Roni Tekin’i tebrik ediyor, sanat yolculuğunda başarılar diliyorum.”

Mersin eğitim camiasında gururla karşılanan bu başarı, genç yeteneklerin sanat alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.