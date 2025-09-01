Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlık Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hattını yenileyerek, vatandaşları kesintisiz suya kavuşturmuş oldu.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin’in sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla altyapı yatırımlarını durmaksızın sürdürüyor. Şehir genelinde gerçekleştirdiği sondaj, terfi ve isale hattı yenileme çalışmalarına devam eden MESKİ, su kaynaklarının etkin kullanımı ve su kalitesinin artırılması için yoğun çaba harcıyor.

Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacını sondaj kuyusundan terfili olarak karşılayan MESKİ, bölgedeki ekonomik ömrünü tamamlamış ana isale hattını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ, bu kapsamda muhtelif çaplarda toplam 2 bin 400 metre içme suyu hattını yeniledi. Gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla Değirmendere Mahallesi’nin içme suyu altyapısını güçlendiren MESKİ, vatandaşlara kesintisiz su temini sağlıyor.

"Suyumuzu daha verimli, sağlıklı ve temiz kullanacağız"

Değirmendere Mahalle Muhtarı Harun Karagöz, "Mersinimiz için canla başla mücadele eden her şartta bizlerle beraber olan ve bizlere yardımcı olan Mersinimizin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Altyapımız çok eski olmasından dolayı patlaklar meydana gelmekte ve bu patlaklarla beraber yoğun bir su kaybı yaşamaktaydık. Yapılan bu çalışma ile su kaybımız en alt limite inecek. Suyumuzu daha verimli, daha sağlıklı ve daha temiz kullanacağız" dedi.