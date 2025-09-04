Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarının kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaş artışlarını hızla erittiğini belirterek, “Enflasyonun mesajı açıktır, maaş-ücret dengesizliği acilen düzeltilmelidir” dedi.

TÜİK’in verilerine göre Ağustos ayında enflasyon %2,04 olurken, yıllık enflasyon %32,95’e, Temmuz–Ağustos dönemi enflasyonu ise %4,14’e ulaştı. Yıldız, kamu görevlileri ve emeklilere Temmuz ayında yapılan %5’lik zammın neredeyse tamamının eridiğini vurguladı.

“Gerçek enflasyon %50’ye dayanmış durumda”

Yıldız, özellikle kira, gıda ve eğitim harcamalarında yaşanan artışın, resmi verilerin üzerinde hissedildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Orta Vadeli Program’da öngörülen %17,5 hedefi daha yılın ilk yarısında boşa çıktı. Merkez Bankası’nın 2025 yılı için öngördüğü %21’lik beklenti de gerçekçi değildir. Yıl sonu enflasyonunun %30’lar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak çalışanların hissettiği gerçek enflasyon %50’lere yaklaşmış durumda.”

“Toplu sözleşmede hata tekrarlanmamalı”

Maaş ve ücret dengesizliğinin kamu işvereni tarafından görmezden gelindiğini dile getiren Yıldız, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde adil kararlar alınması gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

“2023’te yapılan hata tekrar edilmemeli. Sorunları ötelemek değil, maaşları iyileştirmek zorunluluktur. Hakem Kurulu üyeleri yalnızca bütçe kısıtlarını değil, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini de dikkate almalıdır.”

“Çalışanların kayıpları telafi edilmeli”

Yıldız, kamu işverenine seslenerek, 2024 ve 2025 yıllarında yaşanan kayıpların telafi edilmesini, 2026 ve 2027’de oluşacak maaş-ücret dengesizliğinin giderilmesini talep etti.

“Çalışma hayatında huzur ve barışın sağlanması için yanlışta ısrar edilmemeli, sosyal maliyet oluşmadan gereği yapılmalıdır” diye konuştu.