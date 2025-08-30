Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, çelenk sunumu, şiirler, gösteriler ve F-16 uçaklarının geçişiyle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Kültür Merkezi’ndeki şeref salonunda Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Salim Kalender tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden törende ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nden iki öğrencinin şiir okumasının ardından Jandarma Komando Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin halk oyunları ekibinin gösterisi kutlamalara renk kattı. Program, tören geçişi ve Akıncı Filo’nun F-16 uçak geçişiyle sona erdi.