Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki Bugac’ta düzenlenen Turan Kurultayı’nda Türk soyundan gelen topluluklar bir araya gelerek 22 maddelik bir karar bildirgesi yayımladı.

Azeri, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Nogay, Gagavuz, Çuvaş, Yakut, Karakalpak, Balkar, Karaçay ve daha birçok Türk boyunun temsil edildiği Kurultay’da, Türk Dünyası’nın siyasi, ekonomik ve kültürel birlikteliğini güçlendirecek öneriler masaya yatırıldı.

Ortak ordu ve parlamento vurgusu

Bildirgenin en dikkat çekici başlıkları arasında, Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde ortak ordu, ortak pazar ve ortak parlamento kurulması önerisi yer aldı. Ayrıca kurulacak yapının çalışmalarının düzenli olarak Macaristan Parlamentosu’nda gözden geçirilmesi teklif edildi.

Enver Paşa’ya vefa

Turan Birliği ideali uğruna mücadele eden Enver Paşa’nın 100. ölüm yıldönümünde anılması gerektiği vurgulanan bildirgede, Paşa’nın hayatının ve mücadelesinin bir filmle gelecek nesillere aktarılması ve adına bir anıta dikilmesi önerildi.

Kültür, bilim ve teknoloji projeleri

Kurultay’da ayrıca Türk Dünyası için kapsamlı kültürel, bilimsel ve ekonomik projeler sıralandı.

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi, Sağlık Teşkilatı ve Arama Kurtarma Birliği (TÜDAK) kurulması,

Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları’nın Özbekistan’da, Türk Dünyası Ekonomik Forumu’nun Aşkabat’ta düzenlenmesi,

Türk Teknofest Festivali’nin her yıl Türkiye’de yapılması,

Türk Dünyası Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün Kazakistan’da toplanması gibi kararlar öne çıktı.

Ortak tarih ve kültürel miras

“Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer” anlayışıyla hareket edilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, Türk Dünyası ortak tarihinin yeniden yazılması için “Millî Tarihçiler Şûrası” kurulması çağrısı yapıldı.

Dede Korkut, Nasreddin Hoca, Atilla, Timur, Uluğ Bey, Ali Kuşçu gibi önemli şahsiyetlerin tanıtılması için kültür, sanat ve edebiyat çalıştaylarının düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Türk dünyasının sorunlu bölgeleri gündeme taşındı

Bildirgenin son maddelerinde, Doğu Türkistan, Musul-Kerkük, Kıbrıs, Kırım, Batı Trakya gibi Türk bölgelerinin statülerinin uluslararası platformlarda sürekli gündemde tutulması gerektiği vurgulandı.