Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin açıkladığı zam teklifine tepki göstermek amacıyla Mersin Defterdarlığı önünde eylem yaptı.

Memur-Sen İl Yönetim Kurulu Üyeleri , İlçe Temsilcileri ve çok sayıda üyenin katıldığı protesto eyleminde konuşan İl Temsilcisi Ertuğrul Yıldız, “Refah payı yok, taban aylığa zam yok, gelirde adaleti sağlayacak oran yok. Bu teklif yetersiz, geçersiz ve kabul edilemez” dedi.

Yıldız açıklamalrını şu şekilde sürdürdü ;

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşvereninin sunduğu teklife karşı; ortak tepkimizi göstermek, Genel Merkezimizin Eylem Planı doğrultusunda sorumluluğumuzu yerine getirmek ve sesimizi İşverene duyurmak için bugün buradayız.

Kamu işvereni dün açıkladığı teklifte 2026 için %10 + %6, 2027 için %4 + %4 zam önerisinde bulundu.

Öncelikle; İşveren Heyeti’nin bu teklifini yok saydığımızı ve Gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz;

Görüyoruz ki İşveren, tutmayan enflasyon hedeflerini temel alarak kamu görevlisine bu teklifi layık görmüştür.

İşverenin teklifinde; refah payı ve taban aylığa zam yoktur. Gelirde adaleti sağlayacak oran yoktur. Emekli ve emekçiyi gözeten bakış yoktur.

Kamu işvereninin bu teklifi; memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini gösteriyor.

Teklif, kamu görevlilerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur.

Kira artış oranının %41 olduğu bir zeminde, düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu teklif yetersiz ve geçersizdir.

Yıllarca dirsek çürütmüş, gecesini gündüzüne katmış, daha kaliteli kamu hizmeti için kariyer yapmış memurlarımızın; niteliğini ve emeğini değersizleştiren bir teklif olarak görüyoruz.

Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu, ücretlerde oluşan adaletsizliği bu teklif gidermez.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, kamu çalışanları arasında ücretlerin dengelenmesi hassasiyetinin dikkate alınmadığı açıkça görülmektedir.

Geçmiş kayıplarımız, yüksek enflasyon, market/pazar fiyatları, gelecek kaygılarımız, İşverenin teklifine yansımamıştır.

Görüyoruz ki, kamu İşvereni 7. Dönem Toplu Sözleşmedeki hatasını tekrar ediyor.

Altını çizerek ifade ediyoruz ki, memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok.

Biz tutmayan hedeflerin, adaletsiz Hakem Kurulu’nun, Maliyenin sıkılaşma politikalarının sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz!

Kıymetli Basın Mensupları, Değerli arkadaşlar,

Memur-Sen olarak;

2026 yılının birinci altı ayında;

· %10 Refah Payı

· 10.000 TL Taban Aylığa Zam

· %25 oransal zam

İkinci altı ayında;

· %20 oransal zam

TEKLİF ETTİK.

2027 yılının birinci altı ayında;

· 7.500 TL Taban Aylığa Zam

· %20 oransal zam ve

İkinci altı ayında

· %15 oranında artış

TEKLİF ETTİK.

Refah payı istedik; çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor.

Taban aylığa zam istedik; çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki

dengenin yeniden kurulması gerekiyor.

Oransal zam istedik, çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor.Enflasyon oranında zammın, zam olmadığını

İşverenin kabul etmesi gerekiyor.

Bu hususlara ilave olarak,

· İlave 1 derece verilmesini,

· Aileyi koruyacak tekliflerimizin kabul edilmesini,

· 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesini

İstiyoruz.

· Akademisyenlerin, şube müdürlerinin, şef ve amirlerin

mali ve özlük haklarının düzeltilmesini,

· Mühendis ve Teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesini,

· Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak uygun hizmet sınıfına geçirilmesini

istiyoruz.

· Bayram ikramiyesi verilmesini,

· Kira desteği sözünün yerine getirilmesini,

· Gelir vergisinin %15’e sabitlenmesini

İstiyoruz.

· Seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılmasını,

· Bütün gelirlerimizin emekliliğe esas sayılmasını,

· 4688 sayılı Kanun’un revize edilmesini

İstiyoruz.

Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istiyoruz.

Toplu Sözleşme Masası adaleti tesis edecek, dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak güce sahiptir.

8. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalı, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır.

Toplu sözleşme masasının 1 haftadan az süresi var.

Bunun için İşveren Heyeti zaman kaybetmeden; çalışma barışını sağlayacak,

müzakereye uygun, adil teklifi masaya sunmalıdır.

SON SÖZÜMÜZ ŞUDUR; adil ve acil teklif bekliyoruz.