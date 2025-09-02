Mersin Büyükşehir Belediyesinin önemli spor organizasyonlarından biri olan Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Bioderma Pro Beach Tour Mersin Etabı, bu yıl 4. kez Kızkalesi Plajında gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 4-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şu ana kadar 13 kadın ve 17 erkek takım turnuvaya katılım için başvurdu. Müracaatlar, 3 Eylül’e kadar ’plaj.tvf.org.tr’ adresinden devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği uluslararası spor organizasyonlarıyla hem kentin spor turizmine katkı sunuyor hem de Mersin’i dünyaya tanıtıyor. Kızkalesi’nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde oynanacak karşılaşmalar, sporcuların yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de unutulmaz anlar yaşatacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, bu yıl 4. kez düzenlenecek organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 17 erkek, 13 kadın takımı müracaat etti. Çarşamba gününe kadar başvurular devam ediyor. Mersin’in tanıtımına katkı sağlayacak güzel bir organizasyon olmasını istiyoruz. Amacımız, Mersin’i ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde tanıtmak" dedi.

Taşkın, müsabakaların 4-7 Eylül tarihleri arasında Kızkalesi Plajında yapılacağını belirterek, "Bütün Mersinlileri, özellikle bölgede yaşayan tatilcilerimizi ve yazlıkçılarımızı bu organizasyonu izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.