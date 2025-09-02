Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hizmet veren Erdemli Emekli Evi’nde, Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Peker Kültür Sanat Derneği Başkanı ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Erhan Peker, Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan repertuvarıyla sahne aldı. Emekliler türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Emekli Evleri, yıl boyunca sinema, tiyatro, koro, deniz etkinlikleri ve geziler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak emeklilerin sosyal hayatına katkı sunmayı sürdürüyor.

Erdemli Emekli Evi’nde düzenlenen konser hakkında bilgi veren Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, "Halk sanatçımız ile birlikte hem 30 Ağustos’u anmak hem de emeklilerimize keyifli bir gün yaşatmak üzere bir araya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, emekliler konusunda çok hassas. Sunduğumuz tüm projeleri kabul ederek hayata geçiriyor" dedi.

Peker Kültür Sanat Derneği Başkanı ve THM Koro Şefi Erhan Peker ise "Zafer Haftası nedeniyle Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan bir repertuvar sunduk. Emeklilerimizle çok mutlu bir ambiyans yaşadık" diye konuştu.

Erdemli Emekli Evi üyelerinden Yüksel Katnaş, tesisi ’terapi merkezi’ olarak gördüklerini belirterek, "Böyle bir imkanı bize sunduğu için Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Burada gazetemizi okuyoruz, bulmaca çözüyoruz, arkadaş ediniyoruz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Üyelerden Mustafa Altınöz, "Burada vaktimiz güzel geçiyor. Aynı yaştaki insanlar bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. Özellikle sıcak havalarda böyle bir ortam bizler için büyük imkan" dedi.