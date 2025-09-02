Mersin’de polis ekiplerince ele geçirilen 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) da destek verdiği çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda 602 kilo 210 gram ağırlığında 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının ise marketlerde içerisinden oyuncak çıkan sürpriz yumurtalara yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli ’Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan adliyeye sevk edildi.