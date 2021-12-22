TARSUS'TA 3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tarsus Belediyesince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğinde ’İş sağlığı ve güvenliği sempozyumu’ gerçekleştirileceği bildirildi.

24 Aralık tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirecek olan sempozyumda, içlerinde bilim kurulu üyesi ve bilim insanlarının da olduğu çok sayıda uzman sunum gerçekleştirecek. Kamu kurumlarından ve üniversitelerden alanında uzman kişilerin sunum gerçekleştirecekleri sempozyum 4 oturumdan oluşacak. Uzmanlar ’Covid-19 pandemisinde güncel konular’, ’Mesleki bulaşıcı hastalıklar’, ’İş yerlerinde Covid-19’dan korunma, tanı ve izlem örnekleri, sorunlar’ konularına değinecek.

Sempozyuma katılmak için ’www.tarsus.bel.tr/sempozyum’ sayfasına giriş yapılması yeterli olacak. Ayrıca Tarsus Belediyesi ’www.tarsus.bel.tr web’ adresindeki sempozyum görseline tıklayarak giriş sağlanabilecek.