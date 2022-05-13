MTOSB BAŞKANI TEKLİ: "DAHA ÇOK SANAYİ ALANI OLUŞTURACAĞIZ"

Bu anlamda daha fazla sanayi alanı oluşturabilmek için çalışıyoruz" dedi.

Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeleri Bakanı Emile Ouosso ve beraberindeki heyet, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyete bölge hakkında bilgi veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu olarak sanayicilerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturarak, daha kaliteli bir üretim gerçekleştirmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda 3. bölgemizdeki tüm çalışmalarımızı tamamlayarak 4. bölgenin bürokratik çalışmalarını tamamladık. Onay sürecindeyiz. Kısa süre içerisinde 5. bölge için bürokratik çalışmalarımıza başlayacağız. Mersin’de sanayicilerimizin yatırım iştahı kabarık. Bu anlamda daha fazla sanayi alanı oluşturabilmek için çalışıyoruz. 3. bölgemizin çalışmalarını Türkiye’de örneği olmayan bir hızda tamamladık. 4. bölgemizde de aynı hız ile çalışarak hemen ardından 5. bölgemizin çalışmalarına başlayacağız. Çok sayıda yatırım başvurusu var. Önümüzdeki süreçte Mersin sanayisinin çok hızlı bir büyüme ivmesine girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeleri Bakanı Emile Ouosso daha sonra Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu ve Model Fabrikanın mutlaka Kongo Cumhuriyeti’nde de kurgulanması gerektiğini ifade etti.